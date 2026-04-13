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    UBS stuft GOLDMAN SACHS GROUP INC auf 'Neutral'

    UBS stuft GOLDMAN SACHS GROUP INC auf 'Neutral'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 930 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich stärker gewesen als erwartet, letztlich sei aber der Unterschied wegen Steuereffekten doch nicht ganz so groß gewesen, wie dies auf den ersten Blick erscheine, schrieb Erika Najarian am Montag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Verfehlt habe Goldman die Erwartungen an das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Die schwache Kursreaktion wundert Najarian nicht. Für die Aktienkursentwicklung von Bedeutung seien nun unter anderem die Aussichten für das Investmentbanking und Aussagen zu Private Credit./rob/ajx/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 752,6EUR auf Tradegate (13. April 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Erika Najarian
    Analysiertes Unternehmen: GOLDMAN SACHS GROUP INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 930
    Kursziel alt: 930
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



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