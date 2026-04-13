Magyar sieht Ungarn als 'verlässlichen Partner' der EU

BUDAPEST (dpa-AFX) - Der Sieger der Parlamentswahl in Ungarn, Peter Magyar, hat sich als "verlässlichen Partner" in der EU angeboten. "Wir werden miteinander Diskussionen haben", sagte er auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahlnacht in Budapest. Denn jedes Mitgliedsland vertrete in der EU seine eigenen Interessen, "aber wir gehen da nicht hin, um zu "kämpfen"", fügte er hinzu.

Damit spielte er auf den abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orban an, unter dem Ungarn auf Konfrontation zur EU ging. Mit seinem Veto blockierte der Rechtspopulist immer wieder wichtige Entscheidungen, etwa zur Russland- und Ukraine-Politik. Vor dem eigenen Publikum in Ungarn pflegte Orban vor derartigen Konfrontationen in den EU-Gremien damit zu prahlen, dass er nach Brüssel fahre, um dort für Ungarn zu "kämpfen".