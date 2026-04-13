Wie die Widerstandsfähigkeit ukrainischer Künstler Sammler weltweit inspiriert

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 13. April 2026 / Seit dem umfassenden Einmarsch Russlands in die Ukraine im März 2022 hat sich die ukrainische Künstlergemeinschaft auf Singulart, einer kuratierten Online-Kunstgalerie, mehr als verdoppelt, was die Widerstandsfähigkeit der Künstler angesichts des Krieges verdeutlicht. Trotz einer unmittelbaren und schwerwiegenden Störung schufen diese Künstler weiter. Drei Jahre später hat ihr kreatives Schaffen einen neuen Höchststand erreicht.

Das erste Jahr: Störung und Entschlossenheit

Zwischen März und Dezember 2022 waren die Auswirkungen unmittelbar und messbar. Die Verkäufe von Werken ukrainischer Künstler auf der Plattform gingen um 68 % zurück, und die Zahl der hochgeladenen Kunstwerke sank um 65 %. Dennoch stieg im selben Zeitraum die Zahl der aktiven Künstler um 48 %. Die Künstler warteten nicht darauf, dass sich die Bedingungen verbesserten, sondern nahmen ihr Schicksal selbst in die Hand.

„Selbst inmitten ständiger Bombardements, Stromausfällen, Wassermangels und der emotionalen Belastung unserer Mitmenschen wird das Schaffen sowohl zu Widerstand als auch zur Notwendigkeit“, sagte Tetiana Yabloed, eine ukrainische Künstlerin auf Singulart.

2023 bis heute: eine wiederaufgebaute Gemeinschaft

Doch die ukrainischen Künstler wehrten sich. Ab 2023 wuchs die Gemeinschaft deutlich. Die Zahl der aktiven Künstler stieg im Vergleich zur Vorkriegszeit um 168 %, und die Zahl der hochgeladenen Kunstwerke kletterte auf ein Allzeithoch, fast doppelt so hoch wie vor dem Krieg. Die Verkäufe haben sich teilweise erholt, auch wenn sie noch nicht mit dem Wachstum der Gemeinschaft selbst Schritt gehalten haben. Der Katalog wächst weiter; das internationale Interesse an ukrainischer Kunst muss noch Halt finden.

Ein roter Faden zieht sich durch alle drei Zeiträume: 100 % der Verkäufe erfolgten international. Angesichts der geringen Nachfrage auf dem heimischen Markt waren ukrainische Künstler vollständig auf Plattformen wie Singulart angewiesen, um Sammler im Ausland zu erreichen.

Amerikanische Sammler haben sich als bedeutende Kraft herauskristallisiert. Vor dem Krieg war Deutschland das Land mit den meisten Käufern. Ab März 2022 übernahmen die Vereinigten Staaten die Spitzenposition und halten sie seitdem, gefolgt von Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Österreich.