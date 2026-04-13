Dämpfer für Goldman - Quartalszahlen kein Treiber

Auf die Aktien anderer großer US-Banken wie JPMorgan , Citigroup oder Morgan Stanley , die im Lauf der Woche ebenfalls ihre Quartalszahlen veröffentlichen, hatten die Kursverluste von Goldman keine negativen Auswirkungen. JPMorgan gewannen zuletzt 0,2 Prozent, Citigroup und Morgan Stanley jeweils um die 0,5 Prozent. Für den im Investmentbanking-Mix mehr auf Aktiengeschäfte ausgerichteten Wettbewerber Morgan Stanley etwa wertete Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan die Resultate von Goldman Sachs positiv./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 265 auf Tradegate (13. April 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 223,61 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 907,25USD. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00USD was eine Bandbreite von -0,95 %/+36,03 % bedeutet.