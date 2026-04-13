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    AKTIE IM FOKUS

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    Dämpfer für Goldman - Quartalszahlen kein Treiber

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs Aktien fallen 2,9 Prozent nach Zahlen
    • 50-Tage-Linie liegt knapp unter Kurs 881,41 Dollar
    • UBS belässt Einstufung Neutral mit Kursziel 930
    AKTIE IM FOKUS - Dämpfer für Goldman - Quartalszahlen kein Treiber
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der seit Mitte März gute Lauf der Aktien von Goldman Sachs hat am Montag nach Quartalszahlen der US-Investmentbank einen Dämpfer bekommen. Die Papiere verloren als schwächster Wert im leicht schwächeren US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 2,9 Prozent. Die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend steht nun im Blick und verläuft nur knapp unter dem Kurs von 881,41 Dollar.

    Goldman Sachs überzeugte im ersten Jahresviertel mit dem Gewinn die Marktteilnehmer, während das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen enttäuschte. Die Schweizer Großbank UBS beließ die Einstufung für die Aktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 930 Dollar. Auch wenn der Gewinn je Aktie deutlich stärker gewesen sei als erwartet, sei der Unterschied letztlich wegen Steuereffekten doch nicht ganz so groß gewesen, wie dies auf den ersten Blick erscheine, schrieb Analystin Erika Najarian.

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    Auf die Aktien anderer großer US-Banken wie JPMorgan , Citigroup oder Morgan Stanley , die im Lauf der Woche ebenfalls ihre Quartalszahlen veröffentlichen, hatten die Kursverluste von Goldman keine negativen Auswirkungen. JPMorgan gewannen zuletzt 0,2 Prozent, Citigroup und Morgan Stanley jeweils um die 0,5 Prozent. Für den im Investmentbanking-Mix mehr auf Aktiengeschäfte ausgerichteten Wettbewerber Morgan Stanley etwa wertete Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan die Resultate von Goldman Sachs positiv./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 265 auf Tradegate (13. April 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 223,61 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 907,25USD. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00USD was eine Bandbreite von -0,95 %/+36,03 % bedeutet.




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