Cadence Design Systems Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cadence Design Systems Aktie. Mit einer Performance von +7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cadence Design Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 243,48€, mit einem Plus von +7,22 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Cadence Design Systems ist ein führender EDA-Anbieter für die Entwicklung von Halbleitern und elektronischen Systemen. Hauptprodukte: Design- und Verifikationssoftware, IP-Blöcke, System- und Packaging-Lösungen. Starke Marktstellung neben Synopsys und Siemens EDA. USPs: breite IP-Bibliothek, enge Kundenintegration, KI-gestützte Design-Optimierung und tiefe Verankerung in High-End-Chipdesigns.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Cadence Design Systems in den letzten drei Monaten Verluste von -13,80 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cadence Design Systems Aktie damit um -0,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,36 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

Cadence Design Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,60 % 1 Monat -4,89 % 3 Monate -13,80 % 1 Jahr +5,45 %

Informationen zur Cadence Design Systems Aktie

Stand: 13.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 276 Mio. Cadence Design Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,17 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Synopsys, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,83 %.

Cadence Design Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cadence Design Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cadence Design Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.