RBC belässt Goldman Sachs auf 'Sector Perform' - Ziel 1030 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 757,2 auf Tradegate (13. April 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 222,84 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 832,75US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00US-Dollar was eine Bandbreite von -0,71 %/+36,35 % bedeutet.