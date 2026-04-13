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    RBC belässt Goldman Sachs auf 'Sector Perform' - Ziel 1030 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Goldman Sachs auf Sector Perform 1030
    • Cassidy nennt das Quartal stark dank Erträgen
    • Nachfrage zu schwachem Handel mit Währungen Anleihen
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Goldman Sachs auf 'Sector Perform' - Ziel 1030 Dollar
    Foto: Richard Drew - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT

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    ISIN:US38141G1040WKN:920332

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 757,2 auf Tradegate (13. April 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 222,84 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 832,75US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00US-Dollar was eine Bandbreite von -0,71 %/+36,35 % bedeutet.




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