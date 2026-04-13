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    Netanjahu gratuliert Wahlsieger Magyar - und lobt Orban

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu gratuliert Magyar und lobt Orban
    • Orban als treuer Israelfreund und Unterstützer
    • Magyar will Ungarn wieder fest in der EU verankern
    Netanjahu gratuliert Wahlsieger Magyar - und lobt Orban
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem bisherigen ungarischen Oppositionsführer Peter Magyar zu seinem Wahlsieg gratuliert. Gleichzeitig drückte Netanjahu in einem Post auf der Plattform X seine "tiefe Wertschätzung" für seinen "lieben Freund" Viktor Orban aus.

    Lob für Orban trotz Wahlniederlage

    Den bei der Wahl geschlagenen rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Ungarns nannte er "einen wahren Freund Israels, der fest an der Seite Israels stand angesichts ungerechter internationaler Verleumdungen und der die israelischen Soldaten in unserem gerechten Verteidigungskrieg gegen brutale Terroristen unterstützt hat". Das Volk Israel werde dies "für immer in Erinnerung behalten".

    Magyar wünsche er "Erfolg dabei, Ungarn voranzubringen und gleichzeitig die starken Beziehungen zwischen unseren Nationen zu stärken". Er freue sich darauf, "unsere Zusammenarbeit zum Nutzen beider Völker fortzusetzen".

    Enge Beziehungen zwischen Netanjahu und Orban

    Die Beziehungen zwischen Netanjahu und Orban galten als besonders eng. Als einziger europäischer Regierungschef hatte der Ungar Netanjahu im vergangenen Jahr empfangen, erstmals seit Erlass eines Haftbefehls durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH).

    Beide Politiker teilen ähnliche Auffassungen über eine möglichst unbeschränkte Regierungsmacht ohne allzu hinderliche Gewaltenteilung. Und beide betrachten eine unabhängige Justiz und kritisch berichtende Medien als Hindernisse für ihre politischen Ambitionen.

    Unterstützung im Gaza-Krieg und gegenüber EU

    Orban unterstützte mehrfach das international heftig umstrittene Vorgehen der Regierung Netanjahus im Gaza-Krieg. Als Mitglied der Europäischen Union hat Ungarn immer wieder Resolutionen der EU blockiert, die sich für Waffenruhen und mehr Rücksichtnahme auf die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen aussprachen.

    Magyar hatte im Wahlkampf angekündigt, sein Land wieder fest innerhalb der EU verankern zu wollen. Israelische Experten rechnen dennoch nicht mit einer Kehrtwende Ungarns in den Beziehungen zu Israel./le/DP/he






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