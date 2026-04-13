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    ROUNDUP/Trump

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    Der Iran hat angerufen, 'wollen einen Deal machen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Aussage: Iran habe USA wegen Deal angerufen
    • Gespräche in Pakistan endeten früh ohne Einigung
    • Diplomatie noch nicht tot Ort und Zeit unklar
    ROUNDUP/Trump - Der Iran hat angerufen, 'wollen einen Deal machen'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran haben sich die Iraner nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump bei den USA gemeldet. "Ich kann Ihnen sagen, dass wir von der anderen Seite angerufen wurden", sagte Trump am Mittag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington. "Sie wollen einen Deal machen" - und zwar unbedingt, sagte er. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht.

    Das Kriegsziel der USA, dass der Iran niemals eine Atomwaffe haben dürfe, war nach Angaben Trumps ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen am Wochenende. Die Iraner hätten dem nicht zugestimmt, er denke aber, dass sie es noch tun werden. "Ich bin mir fast sicher. Genau genommen bin ich mir sicher", sagte Trump. "Wenn sie nicht zustimmen, gibt es keinen Deal." Der Iran werde keine Atomwaffen besitzen und man werde dessen hochangereichertes Uran bekommen, das sich tief unter Irans Atomanlagen befinden soll. Die Iraner würden die Vorräte entweder selbst herausgeben oder man werde sie sich holen, betonte Trump.

    Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren am frühen Sonntagmorgen ohne Einigung zu Ende gegangen. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Wo und wann die Gespräche weitergehen könnten, sei jedoch noch unklar./fsp/DP/he





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