RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 465EUR auf Tradegate (13. April 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
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