RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/robVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 465EUR auf Tradegate (13. April 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +24,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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