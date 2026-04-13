Silber mit Rally: +1,38 % in 24h auf 75,48 USD

+1,38 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,30 % 1 Monat -11,86 % 3 Monate -13,25 % 1 Jahr +129,43 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 75,48. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,98206USD. Heute steht er bei 75,48USD. Das Investment wäre auf 14.524,4USD gewachsen – eine Steigerung von +190,49 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetOnline-Sentiment zu Silber bleibt gemischt. Miner berichten Verkaufspreise teils über COMEX (Hecla 69,28$; First Majestic 58,96$/oz Silberäquivalent), was bullische Fundamentaldaten unterstützt. Ölpreis-Höhen drücken Margen; Hedging reduziert. KI-Bewertungen werden kritisch gesehen; Bilanz-Checks empfohlen. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch; 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig genannt.