Silberpreis
Silber mit Rally: +1,38 % in 24h auf 75,48 USD
Silber im Höhenflug: +1,38 % plus, aktuell 75,48 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,30 %
|1 Monat
|-11,86 %
|3 Monate
|-13,25 %
|1 Jahr
|+129,43 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,98206USD. Heute steht er bei 75,48USD. Das Investment wäre auf 14.524,4USD gewachsen – eine Steigerung von +190,49 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetOnline-Sentiment zu Silber bleibt gemischt. Miner berichten Verkaufspreise teils über COMEX (Hecla 69,28$; First Majestic 58,96$/oz Silberäquivalent), was bullische Fundamentaldaten unterstützt. Ölpreis-Höhen drücken Margen; Hedging reduziert. KI-Bewertungen werden kritisch gesehen; Bilanz-Checks empfohlen. Insgesamt vorsichtig bis leicht bullisch; 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,05EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,41EUR
|-0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,56EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,46EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,82EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|598,35EUR
|-1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|385,78EUR
|-0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,20EUR
|-0,74 %
|Long
|1
|0,00
|130,61EUR
|-1,05 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,283EUR
|-0,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.