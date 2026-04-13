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    Iran: Trump, Wahrheit, Manipulation, Fake News - das TACO-Paradox!

    Aber die Finanzmärkte wollen gute Nachrichten hören - also werden diese Nachrichten auffallend systematisch produziert!

    Zwischen Wahrheit, Manipulation und Fake News: Mit dem Abbruch der Gespräche USA-Iran und der Blockade der Strass von Hormus durch Trump sind die Dinge faktisch weiter eskaliert. Aber die Finanzmärkte wollen gute Nachrichten hören - also werden diese Nachrichten auffallend systematisch produziert! So etwa heute, als eine alte Meldung der New York Post für einen starken Anstieg der US-Indizes sorgte und den Ölpreis drückte. Aber die Realität sieht wohl anders aus, als die Wall Street das hören möchte - aber eben nicht hört, weil man in einer Art geistigen Selbstzensur in Sachen Ira-Krieg gefangen ist: man will Narrativen glauben, nicht Fakten. Und wer könnte besser Narrative setzen als Trump - die allerdings mit Fakten nichts zu tun haben!

    Hinweise aus Video:

    1. China setzt KI-Daten im Iran-Krieg gegen USA ein

    2. Wer in Russland die Kohlen aus dem Feuer holen soll

     

    Das Video "Iran: Trump, Wahrheit, Manipulation, Fake News - das TACO-Paradox! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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