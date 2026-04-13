Iran: Trump, Wahrheit, Manipulation, Fake News - das TACO-Paradox!

Zwischen Wahrheit, Manipulation und Fake News: Mit dem Abbruch der Gespräche USA-Iran und der Blockade der Strass von Hormus durch Trump sind die Dinge faktisch weiter eskaliert. Aber die Finanzmärkte wollen gute Nachrichten hören - also werden diese Nachrichten auffallend systematisch produziert! So etwa heute, als eine alte Meldung der New York Post für einen starken Anstieg der US-Indizes sorgte und den Ölpreis drückte. Aber die Realität sieht wohl anders aus, als die Wall Street das hören möchte - aber eben nicht hört, weil man in einer Art geistigen Selbstzensur in Sachen Ira-Krieg gefangen ist: man will Narrativen glauben, nicht Fakten. Und wer könnte besser Narrative setzen als Trump - die allerdings mit Fakten nichts zu tun haben!

Hinweise aus Video:

1. China setzt KI-Daten im Iran-Krieg gegen USA ein

2. Wer in Russland die Kohlen aus dem Feuer holen soll

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