flatexDEGIRO Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,23 % - 13.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von flatexDEGIRO. Sie steigt um +6,23 % auf 35,83€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die flatexDEGIRO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,83€, mit einem Plus von +6,23 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg bei flatexDEGIRO konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,29 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um +19,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,99 %. Im Jahr 2026 gab es für flatexDEGIRO bisher ein Minus von -2,51 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,68 % 1 Monat +9,99 % 3 Monate -7,29 % 1 Jahr +78,66 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 13.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,94 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, können einzelne Nebenwerte und ausgewählte US-Titel deutliche Akzente setzen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +1,48 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +3,10 %. ING Group legt um +1,12 % zu

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.