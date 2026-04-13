Börsen Update USA - 13.04. - US Tech 100 stark +0,48 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:36) bei 47.937,48 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Salesforce +4,73 %, Microsoft +3,17 %, IBM +2,32 %, Unitedhealth Group +2,24 %, American Express +2,23 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,29 %, Coca-Cola -1,87 %, Merck & Co -1,55 %, Walmart -1,44 %, Procter & Gamble -1,23 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.237,82 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Cadence Design Systems +7,28 %, Workday (A) +7,11 %, Atlassian Registered (A) +6,20 %, Adobe +6,17 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,12 %

Flop-Werte: Fastenal -8,28 %, Insmed -3,52 %, The Kraft Heinz Company -2,74 %, Dexcom -2,20 %, Keurig Dr Pepper -2,15 %

Der S&P 500 steht bei 6.846,44 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: Oracle +11,56 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +9,60 %, SanDisk Corporation +8,96 %, Albemarle +7,67 %, Cadence Design Systems +7,28 %

Flop-Werte: Fastenal -8,28 %, PG&E Corporation -5,71 %, Conagra Brands -4,90 %, Edison -4,81 %, Exxon Mobil -3,95 %