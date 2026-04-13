ANALYSE-FLASH
RBC belässt LVMH nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
- RBC bestätigt LVMH auf Outperform mit Ziel 600
- Währungseffekte drückten Umsatzwachstum im Q1
- Schwaches organisches Wachstum bei Mode und Leder
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte habe das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Um diese Effekte und auch Fusionen & Übernahmen bereinigt, entspreche das Wachstum der Konsensschätzung. Da allerdings auch das Wachstum aus eigener Kraft der Sparte Mode & Leder enttäuscht habe, rechnet er kurzfristig mit negativen Auswirkungen auf den Aktienkurs./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:18 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 466,5 auf Tradegate (13. April 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 231,65 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 608,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 685,00EUR was eine Bandbreite von +22,32 %/+47,00 % bedeutet.
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@Fipps
Chart - Update (Tagesbasis/€)
LVMH / DAY / XETRA / 02-08-2025
Ja, alles richtig. Siehe meine Aussagen in meinem Blog:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1-10/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77482203
LVMH befindet sich nachweislich in einer Sauregurkenzeit, die sich noch länger halten könnte, sollten die USA den Zollstreit weiterhin eskalieren wollen. Vergesse aber niemals, dass es immer Gründe gab, weshalb gute Qualitätsaktien starke Korrekturen hatten und wie sinnvoll es war, genau dann genauer hinzuschauen, wenn die meisten anderen Marktteilnehmer den Ausgang suchten. Wann soll man wirklich günstig in eine solche Aktie kommen, wenn nicht in Zeiten wie diesen? Natürlich warten sensible Anlagenaturen zu, bis sie erste Anzeichen von nachhaltiger Besserung sehen, während hartgesottene-erfahrene Anleger eben zugreifen, wenn alle am Heulen sind. Ich selbst warte nicht zu, bis eine Aktie 25% Up-Move hinter sich hat, bevor sie eine Preismarke erreicht, die dann mehr Aufschluss über die weitere "langfristige" Richtung bringt. Das Problem mit dem (oft zu langen) Zuwarten ist, wenn eine Aktie dann oft im hohen zweistelligen Bereich "höher" steht, bevor der gemeine Kleinanleger überhaupt Wind davon bekommt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Die Frage ist also, zu welcher Gruppe man am Ende gehören möchte, was jeder für sich selbst entscheiden muss.