Hollywood-Stars protestieren gegen Paramount-Übernahme
- Hollywood-Größen protestieren gegen WBD-Übernahme
- Mehr als 1000 Branchenvertreter haben offenen Brief unterschrieben
- Kontrolle würde an die Familie Ellison in Hollywood fallen
LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrere Hollywood-Stars haben sich entschieden gegen die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount gestellt. "Zunehmend bestimmt eine kleine Zahl mächtiger Akteure, was produziert wird - und zu welchen Bedingungen", hieß es in einem Brief, unter dem etwa Hollywood-Größen wie Jane Fonda, Javier Bardem, Ben Stiller und weitere als Unterstützer aufgeführt waren. Der Mitteilung zufolge haben mehr als 1.000 Menschen aus der Branche die Forderung unterschrieben.
Ende Februar hatte der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Rivale Netflix war kurz zuvor aus einem langen Bieterstreit ausgestiegen. Das Hollywood-Urgestein würde - sofern das Geschäft der Prüfung von Wettbewerbshütern standhält - unter die Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern. Dieser will an Gewicht in Hollywood gewinnen. Paramount ist derzeit noch einer der kleineren Größen der Branche./apo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 88,02 auf Tradegate (13. April 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 371,80 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +6,72 %/+52,13 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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Und aktuell bin 19,4% im Plus mit der Aktie 😉.
Ich denke immer an die Beitrage hier vor den Übernahmepläne, von daher ist vermutlich noch Luft nach oben.
Um jedoch auch Deine Frage zu beantworten, ich nutze Netflix und finde das Angebot vielfältig.
Grok erklärt es dir