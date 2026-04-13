Les Mills startet eine bahnbrechende Doku-Serie über die Suche nach den besten Fitnesstrainern der Welt

AUCKLAND, Neuseeland, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Die führende Fitnessmarke Les Mills gibt heute die weltweite Einführung von RISE: Search for the Ultimate Trainers bekannt, eine neue YouTube-Dokumentarserie, die den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Spitzenleistungen auf höchstem Fitnessniveau gewährt.

Eine neue YouTube-Dokumentarserie gewährt einen beispiellosen Einblick in die Welt des Elite-Fitnesssports und zeigt die Leidenschaft, den Druck und die persönlichen Belastungen, denen weltweite Top-Trainer ausgesetzt sind, während sie um ihren Weg zum Ruhm kämpfen.

RISE startet am 13. April auf dem Les Mills YouTube-Kanal und begleitet Elite-Fitnesstrainer bei ihrem Wettstreit um eine der begehrtesten Positionen in der Fitnessbranche: einen Platz im globalen Les Mills-Drehteam. Bei weltweit 100.000 zertifizierten Les Mills-Trainern ist der Wettbewerb hart und die Herausforderung allgegenwärtig.

In sechs Episoden, die über zwei Jahre hinweg gedreht wurden, reist die Serie von Neuseeland nach London, Los Angeles, Shanghai, Berlin, Amsterdam, Riad und Stockholm und fängt hochkarätige Auftritte vor Tausenden von Fitnessfans ein. Die Reise gipfelt in Neuseeland, wo sich die letzten Trainer ihren Platz verdienen müssen, indem sie die Workouts filmen, die jede Woche von 7 Millionen Menschen in 23.000 Fitnessstudios weltweit genossen werden.

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Doch RISE geht über die Bühne hinaus.

Abseits der Scheinwerfer und Menschenmengen zeigt die Serie das Engagement, das nötig ist, um an der Spitze zu bleiben, und dabei Familie, Gesundheit, ständige Reisen und die Anforderungen an die Durchführung der weltweit beliebtesten Gruppen-Workouts unter einen Hut zu bringen. Diese Athleten haben ihr ganzes Leben lang dafür gekämpft, hierher zu gelangen, und in der Welt der Fitness ist die Zugehörigkeit zum Les Mills-Drehteam die ultimative Krönung. Aber können sie sie für sich beanspruchen?

RISE begleitet die Teilnehmer durch die Hitze des Gefechts – mit Gastauftritten aktueller Stars und des umfangreichen Support-Teams – und legt dabei einen besonderen Fokus auf acht aufstrebende Trainer:

Maggie Cheng (China)

(China) Vili Fifita (Neuseeland)

(Neuseeland) Sebastian Jaramillo (Deutschland)

(Deutschland) Charlotte Ranque (Frankreich)

(Frankreich) Lula Slaughter (USA)

(USA) Kenshin Tani (Japan)

(Japan) Bronté Terrell (GB)

(GB) Marlon Woods (USA)

„Fitness ist die Sportart mit den weltweit meisten Teilnehmern, und Trainer sind das Herzstück davon. Doch nur sehr wenige Menschen bekommen jemals mit, was es braucht, um an der absoluten Spitze dieses Berufs zu stehen", sagte Phillip Mills, Geschäftsführer von Les Mills.