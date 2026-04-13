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    MBB Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MBB Aktie bisher um +6,46 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.

    Besonders beachtet! - MBB Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.04.2026
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

    MBB aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von MBB. Mit einer Performance von +6,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MBB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,20, mit einem Plus von +6,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MBB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,10 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Im Jahr 2026 gab es für MBB bisher ein Minus von -10,13 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

    MBB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,90 %
    1 Monat -5,18 %
    3 Monate -11,10 %
    1 Jahr +24,22 %
    Stand: 13.04.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur MBB Aktie

    Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR € wert.

    MBB erhöht und verlängert Aktienrückkaufprogramm


    Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert. Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der …

    MBB SE: Notice according to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052


    EQS Post-admission Duties announcement: MBB SE / Share Buyback MBB SE: Notice according to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 13.04.2026 / 17:14 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News …

    MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 13.04.2026 / 17:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

    MBB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MBB

    +4,72 %
    +9,78 %
    -5,07 %
    -10,43 %
    +25,98 %
    +131,68 %
    +42,90 %
    +611,79 %
    +1.490,00 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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