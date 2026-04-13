MBB Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von MBB. Mit einer Performance von +6,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MBB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 191,20€, mit einem Plus von +6,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MBB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,10 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Im Jahr 2026 gab es für MBB bisher ein Minus von -10,13 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

MBB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,90 % 1 Monat -5,18 % 3 Monate -11,10 % 1 Jahr +24,22 %

Informationen zur MBB Aktie

Stand: 13.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR € wert.

Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert. Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der …

EQS Post-admission Duties announcement: MBB SE / Share Buyback MBB SE: Notice according to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 13.04.2026 / 17:14 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf MBB SE: Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 13.04.2026 / 17:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

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Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.