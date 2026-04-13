AKTIEN IM FOKUS
Dell und HP steigen - Spekulation um Übernahme
- Nvidia sorgt mit Übernahmespekulationen für Kursanstieg
- Dell stieg 6,1 Prozent und HP legte 3,6 Prozent zu
- Unternehmen äußerten sich zunächst nicht zum Bericht
NEW YORK (dpa-AFX) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Dell und HP Inc . am Montag nach oben gehievt. Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant Nvidia auf der Suche nach einer Übernahme, womit Nvidia die PC-Landschaft neu formieren will.
Dell setzte seinen Rekordlauf fort und stieg zuletzt um 6,1 Prozent. Für HP ging es um 3,6 Prozent hinauf, womit die seit Herbst des vergangenen Jahres schwachen Papiere aus ihrer jüngsten Seitwärtsspanne aber nicht hinauskommen. Nvidia notierten etwas schwächer. Alle drei Unternehmen gaben zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht ab./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 160,4 auf Tradegate (13. April 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,41 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +36,73 %/+86,45 % bedeutet.
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Community Beiträge zu HP - A142VP - US40434L1052
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Ich schaue manchmal einfach Aktien an, die vor ein paar Jahrzehnten "in" waren, von denen man aber schon lange nichts mehr gehört hat. Immerhin: HP ist weiterhin als PC-Hersteller in den Geschäften, aber die Aktie habe ich vollkommen aus den Augen verloren.