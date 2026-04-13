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    Ukrainische Armee gibt Grenzdorf bei Sumy auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Truppen räumen Myropilske nahe Grenze
    • Verteidiger zogen sich auf vorbereitete Stellungen
    • Russische Grenzübertritte bei Junakiwka gemeldet
    Ukrainische Armee gibt Grenzdorf bei Sumy auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein grenznahes Dorf im Gebiet Sumy unter dem Druck russischer Angriffe geräumt. Dabei handele es sich um den Weiler Myropilske, teilte das 14. Armeekorps auf Facebook mit. Um eigene Verluste zu vermeiden, hätten sich die Verteidiger auf vorbereitete Stellungen zurückgezogen.

    Die russische Armee hat an mehreren Stellen die Grenze zum nordukrainischen Gebiet Sumy überschritten. Den größten Streifen halten die Russen bei Junakiwka besetzt, von wo aus ukrainische Truppen 2024 in das westrussische Gebiet Kursk vorgedrungen waren. Die Kämpfe um Myropilske bedeuten einen weiteren russischen Einbruch, auch wenn die eroberte Fläche bislang klein ist.

    Russland führt seit mehr als vier Jahren einen großangelegten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Am Boden sind die russischen Truppen seit Herbst 2023 ununterbrochen vorgerückt, auch wenn die Geländegewinne klein blieben und mit hohen Verlusten erkauft wurden. Die Ukraine wehrt sich vor allem mit dem immer intensiveren Einsatz kleiner Gefechtsfelddrohnen./fko/DP/he





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