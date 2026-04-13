Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: +4,64 %
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 1
Performance 1M: -15,24 %
Performance 1M: -15,24 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 2
Performance 1M: -7,27 %
Performance 1M: -7,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Microsoft. Beitrag 1 nennt Analystenpotenzial ca. 56% Aufwärts. Tech-Peers wirken schwach; KI-Unsicherheit könnte weitere Verluste bringen (Beitrag 3). Einstiegsoptionen um 200 €, Verkaufs-/Re-Entry-Plan um 300 € (Beiträge 4–6). Berücksichtigung der Kursentwicklung der letzten 14 Tage, Bewertung fokussiert auf Kurs, Fundamentales und Technisches.
American Express
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 3
Performance 1M: +2,18 %
Performance 1M: +2,18 %
IBM
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 4
Performance 1M: -7,82 %
Performance 1M: -7,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu IBM gemischt: Positive Impulse durch Quantenmaterial-Simulation, Confluent-Übernahme (~11 Mrd.), Red Hat/PwC-Deals und Citi-Buy mit Ziel 285 USD; KI-/Hybrid-Cloud-Wachstum stützt. Gegenpole: Banken senken Erwartungen vor Quartalszahlen; geopolitische Risiken belasten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht in den Beiträgen angegeben.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +8,32 %
Performance 1M: +8,32 %
Walmart
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 6
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
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