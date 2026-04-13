Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.04.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Fastenal
Tagesperformance: -7,52 %
Tagesperformance: -7,52 %
Platz 1
Performance 1M: -0,51 %
Performance 1M: -0,51 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +7,31 %
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 2
Performance 1M: -4,89 %
Performance 1M: -4,89 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,24 %
Tagesperformance: +6,24 %
Platz 3
Performance 1M: -14,54 %
Performance 1M: -14,54 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 4
Performance 1M: -20,20 %
Performance 1M: -20,20 %
Synopsys
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 5
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 6
Performance 1M: -11,90 %
Performance 1M: -11,90 %
Adobe
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 7
Performance 1M: -7,21 %
Performance 1M: -7,21 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 8
Performance 1M: -8,92 %
Performance 1M: -8,92 %
PayPal
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 9
Performance 1M: +2,56 %
Performance 1M: +2,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zu PayPal zeigt sich gemischtes Sentiment: Übernahme-/Abspaltungs-Spekulationen, neuer CEO, Kursziel um 30$, 10-Jahrestief/KGV ca. 8; einige Strong-Sell-Calls. Positive Impulse durch Canva-/Social-Commerce-Integrationen, LONG-Positionen. Insgesamt eher skeptisch bis vorsichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht explizit genannt.
Arm Holdings
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 10
Performance 1M: +29,85 %
Performance 1M: +29,85 %
Intuit
Tagesperformance: +4,80 %
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 11
Performance 1M: -18,11 %
Performance 1M: -18,11 %
Intel
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 12
Performance 1M: +41,01 %
Performance 1M: +41,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Intel ist gemischt bis leicht bullish. Positive Impulse durch Foundry-Strategie, Advanced Logic/Packaging, kundenspezifische Designs (>1 Mrd Umsatz) und US-Regierungssupport; Gerüchte zu Apple 18A-PDK, High-NA EUV und Q3/Q4 2026-Abschlüssen unterstützen Aufwärts-Potenzial. Einige berichten 13 Tage Kursgewinne; andere warnen, dass Aufschwung eher auf Ankündigungen basiert. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht eindeutig beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Thomson Reuters
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 13
Performance 1M: -15,15 %
Performance 1M: -15,15 %
Paychex
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 14
Performance 1M: -7,53 %
Performance 1M: -7,53 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 15
Performance 1M: -6,79 %
Performance 1M: -6,79 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 16
Performance 1M: -17,10 %
Performance 1M: -17,10 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 17
Performance 1M: -30,04 %
Performance 1M: -30,04 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 18
Performance 1M: -0,33 %
Performance 1M: -0,33 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 19
Performance 1M: -6,33 %
Performance 1M: -6,33 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 20
Performance 1M: -22,61 %
Performance 1M: -22,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zu Zscaler zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Nachkäufe und Hoffnung auf Erholung stehen Verluste gegenüber; Kurs unter 100€ wird als Tiefpunkt gesehen. Fundamentale Aspekte: Cybersecurity/KI-Wachstum, Zero-Trust‑Leader mit hohen Margen und Skalierbarkeit. Gegenwind: Wettbewerbsdruck; Research stuft von Buy auf Neutral ein. 14-Tage-Performance wird in den Posts nicht genannt.
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 21
Performance 1M: +1,07 %
Performance 1M: +1,07 %
Insmed
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 22
Performance 1M: +6,71 %
Performance 1M: +6,71 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 23
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 24
Performance 1M: -2,88 %
Performance 1M: -2,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
WallstreetOnline-Forum: Sentiment zu Kraft Heinz bleibt überwiegend sachlich. Themen: Lunchables-Spinoff (~20 Mrd USD; Pläne 2026 pausiert), Branchen-M&A-Spekulationen, Berkshire-Beteiligung. Kurs zeigt jüngsten Abverkauf mit Gegenbewegung; 14-Tage-Performance nicht eindeutig genannt. Fundamentale Treiber: Preisgestaltung, Markenwert und Spin-off-Potenziale werden diskutiert.
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 25
Performance 1M: -12,34 %
Performance 1M: -12,34 %
Walmart
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 26
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte