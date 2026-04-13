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    12 Prozent Kurssprung

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    KI-Hoffnung treibt Oracle: Schulden hoch, Wachstum höher

    Oracle überrascht mit starkem KI-Fortschritt und lässt die Aktie zweistellig steigen. Doch während die Plattform Milliarden spart, warnen Kreditmärkte vor wachsender Verschuldung. Anleger stehen vor einem Dilemma.

    Für Sie zusammengefasst
    12 Prozent Kurssprung - KI-Hoffnung treibt Oracle: Schulden hoch, Wachstum höher
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Oracle hat nach zuletzt schwacher Entwicklung ein überraschendes Comeback hingelegt. Zum Wochenstart ging es für die Papiere des Softwarekonzerns rund 12 Prozent aufwärts. Auslöser war ein Auftritt auf dem Oracle Customer Edge Summit, bei dem der Konzern Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz präsentierte und damit neue Fantasie für Investoren weckte.

    Im Fokus stand die Plattform "Oracle Utilities Opower", die inzwischen rund 44,6 Millionen Haushalte in Nordamerika erreicht. Mithilfe datenbasierter Analysen und Verhaltensimpulse konnten Kunden allein im vergangenen Jahr Energiekosten von 369 Millionen US-Dollar einsparen. Insgesamt summieren sich die Einsparungen seit Einführung auf mehrere Milliarden.

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    Die Aktie liegt seit Jahresbeginn noch immer über 21 Prozent im Minus. Der US-Softwarekonzern konnte seinen Rückstand auf die großen Cloud-Anbieter zuletzt dramatisch verkürzen. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kletterte der Gesamtumsatz um rund ein Fünftel auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar – und konnte damit die Erwartungen der Wall Street deutlich übertreffen.

    Der Auftragsbestand, ein Frühindikator für künftige Erlöse, schoss auf über 550 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um mehr als 300 Prozent im Jahresvergleich. Das Wachstum der Infrastruktur-Sparte beschleunigte sich auf mehr als 80 Prozent, gestützt durch Multimilliarden-Verträge mit sogenannten Hyperscalern. Dabei setzt Oracle auch auf ein ungewöhnliches Finanzierungsmodell: Kunden bringen eigene Hardware mit oder leisten Vorauszahlungen – Oracle kann so seinen Auftragsbestand ausbauen, ohne die eigene Bilanz stärker zu belasten.

    Warnsignale kommen unterdessen vom Anleihemarkt. Die Risikoprämien für Oracle-Schulden sind auf ein Rekordniveau gestiegen. Investoren verlangen so hohe Absicherungen wie nie zuvor – ein klares Zeichen wachsender Skepsis gegenüber der Verschuldung.
     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,07 % und einem Kurs von 132EUR auf Tradegate (13. April 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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