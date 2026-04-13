Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Oracle
Tagesperformance: +12,36 %
Platz 1
Performance 1M: -7,50 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +11,24 %
Platz 2
Performance 1M: +52,55 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +8,22 %
Platz 3
Performance 1M: -11,89 %
Fastenal
Tagesperformance: -7,71 %
Platz 4
Performance 1M: -0,51 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +7,39 %
Platz 5
Performance 1M: -4,89 %
ServiceNow
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 6
Performance 1M: -23,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Sentiment zu ServiceNow ist gemischt und sachlich: Earnings am 22.4 wird diskutiert; Einstiegsniveaus 66–69 USD, Widerstand 81,34 USD. Bernstein verteidigt SNOW (Outperform; Ziel 219 USD). Fundament: etablierte Plattformen, Sicherheit/Compliance wichtig; KI eher als Werkzeug. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben; Gesamtstimmung neutral bis leicht bullisch je nach Earnings.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.
KKR
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 7
Performance 1M: +13,02 %
Gartner
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 8
Performance 1M: -8,33 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 9
Performance 1M: +7,24 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 10
Performance 1M: -14,54 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: +6,36 %
Platz 11
Performance 1M: -9,83 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 12
Performance 1M: -7,39 %
Albemarle
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 13
Performance 1M: +10,25 %
Synopsys
Tagesperformance: +6,14 %
Platz 14
Performance 1M: -3,28 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 15
Performance 1M: -11,90 %
Adobe
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 16
Performance 1M: -7,21 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 17
Performance 1M: +5,21 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 18
Performance 1M: -8,92 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 19
Performance 1M: -23,30 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 20
Performance 1M: +25,00 %
PayPal
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 21
Performance 1M: +2,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zu PayPal zeigt sich gemischtes Sentiment: Übernahme-/Abspaltungs-Spekulationen, neuer CEO, Kursziel um 30$, 10-Jahrestief/KGV ca. 8; einige Strong-Sell-Calls. Positive Impulse durch Canva-/Social-Commerce-Integrationen, LONG-Positionen. Insgesamt eher skeptisch bis vorsichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht explizit genannt.
PG&E Corporation
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 22
Performance 1M: -3,48 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 23
Performance 1M: -3,73 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 24
Performance 1M: -13,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Conagra: Einige erwarten ab Q2/2026 Stabilisierung/Erholung; andere verweisen auf branchenweite Schwäche, Abverkauf und Sippenhaft bei negativen News. Die CEO-Neubesetzung (John Brase) ab Juni 2026 wird teils positiv aufgenommen, wirkt aber sektorseitig belastend. Kaufdruck vorhanden; Dividende ca. 10% bei Gewinn/FCF‑Abdeckung ~80%. 14-Tage-Kursentwicklung mit Prozentwert nicht belegt.
Edison
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 25
Performance 1M: +1,43 %
EQT
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 26
Performance 1M: -13,68 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 27
Performance 1M: -4,39 %
AT&T
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 28
Performance 1M: -9,03 %
Phillips 66
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 29
Performance 1M: -9,83 %
Target
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 30
Performance 1M: +0,32 %
Best Buy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 31
Performance 1M: -6,72 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 32
Performance 1M: -1,27 %
Sempra Energy (doing business Sempra)
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 33
Performance 1M: +2,62 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 34
Performance 1M: -7,70 %
General Mills
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 35
Performance 1M: -15,39 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 36
Performance 1M: -0,62 %
Incyte
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 37
Performance 1M: +1,34 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 38
Performance 1M: +1,00 %
EOG Resources
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 39
Performance 1M: +0,82 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 40
Performance 1M: -2,56 %
