RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 54,43EUR auf Tradegate (13. April 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.



