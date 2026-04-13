SAP Aktie heute deutlich im Plus - 13.04.2026

Die SAP Aktie konnte bisher um +4,98 % auf 144,06€ zulegen. Das sind +6,84 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 144,06€, mit einem Plus von +4,98 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -33,50 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -31,94 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -14,52 % 3 Monate -33,50 % 1 Jahr -37,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 13.04.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der SAP-Aktie: langfristiger Bullcase durch Cloud- und KI-Wachstum mit teils sehr optimistischen Kurszielen (z. B. 130–1.400 €), Gegenstimmen sehen Sektorrotation, fehlende fundamentale Unterstützung und keine technischen Bodenzeichen. Diskutiert werden auch mögliche Regierungsaufträge und KI-Effekte auf Gebührenmodelle.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,15 Mrd.EUR € wert.

Der Irankrieg schwelt vor sich hin, die Märkte zeigen sich aber erstaunlich resilient. Heute gibt es in der Sendung „Rendezvous mit Harry“ unter anderem Updates zu DAX und Euro. Dazu Analysen zu SAP, Salesforce, Deutsche Telekom, Daimler Truck, Deutsche Börse, BASF, Öl und Gold. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, können einzelne Nebenwerte und ausgewählte US-Titel deutliche Akzente setzen.

Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im E-Stoxx 50.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,73 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,65 %. Oracle notiert im Plus, mit +12,98 %. ServiceNow legt um +7,57 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +6,25 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.