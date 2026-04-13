Nemetschek übernimmt HCSS: Verbindliche Übernahmevereinbarung
Nemetschek setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme des US-Bausoftware-Spezialisten HCSS stärkt der Konzern seine Position im nordamerikanischen Infrastrukturmarkt.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek SE hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) unterzeichnet.
- HCSS ist ein führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika.
- Die Übernahme soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und stärkt die Präsenz im wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor.
- HCSS erzielte 2025 einen Umsatz von rund 215 Mio. USD, ein ARR-Wachstum von ca. 21 % und eine EBITDA-Marge von etwa 40 %.
- Thoma Bravo erhält etwa 28 % der Anteile am Build-Segment, während Nemetschek rund 72 % hält; die Nettoverschuldung der Nemetschek Group wird um ca. 450 Mio. Euro steigen.
- Die Transaktion bleibt unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Nemetschek ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,75EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.428,87PKT (+0,21 %).
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