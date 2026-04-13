    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek übernimmt HCSS: Verbindliche Übernahmevereinbarung

    Nemetschek setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme des US-Bausoftware-Spezialisten HCSS stärkt der Konzern seine Position im nordamerikanischen Infrastrukturmarkt.

    Nemetschek übernimmt HCSS: Verbindliche Übernahmevereinbarung
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
    • Nemetschek SE hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) unterzeichnet.
    • HCSS ist ein führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika.
    • Die Übernahme soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und stärkt die Präsenz im wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor.
    • HCSS erzielte 2025 einen Umsatz von rund 215 Mio. USD, ein ARR-Wachstum von ca. 21 % und eine EBITDA-Marge von etwa 40 %.
    • Thoma Bravo erhält etwa 28 % der Anteile am Build-Segment, während Nemetschek rund 72 % hält; die Nettoverschuldung der Nemetschek Group wird um ca. 450 Mio. Euro steigen.
    • Die Transaktion bleibt unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Nemetschek ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,75EUR das entspricht einem Minus von -1,22 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.428,87PKT (+0,21 %).


    Nemetschek

    +0,16 %
    -8,34 %
    -13,10 %
    -35,70 %
    -43,31 %
    -8,16 %
    +2,90 %
    +295,71 %
    +1.057,14 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nemetschek übernimmt HCSS: Verbindliche Übernahmevereinbarung Nemetschek setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit der Übernahme des US-Bausoftware-Spezialisten HCSS stärkt der Konzern seine Position im nordamerikanischen Infrastrukturmarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     