ANALYSE-FLASH
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro
- RBC belässt Mercedes auf Sector Perform mit Ziel 56
- Auslieferungszahlen bestätigen RBC Einschätzung
- Mercedes könnte in China nicht mehr mithalten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 54,61 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 52,58 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von +2,55 %/+26,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Mercedes schrumpft um mehr als 10.000 Mitarbeiter,
im Unternehmen waren 2025 deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Wie groß der Aderlass im vergangenen Jahr war, lässt sich am Geschäftsbericht ablesen, wo die Personalstärke dokumentiert ist.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/usa-mercedes-will-milliarden-investieren-und-praesentiert-neue-suvs/100211186.html
Wenn ich als MERCEDES-Fahrer sehe, was in den letzten Jahren für hässliche, qualitativ mediokre Pkw gebaut wurden, wundert mich weder Kurs noch Dividendenkürzung. Immerhin hat der CEO endlich den Chefdesigner Gordon Wagoner rausgeworfen, das war meiner Meinung nach lange überfällig.