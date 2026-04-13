RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 54,61 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 52,58 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 69,00EUR was eine Bandbreite von +2,55 %/+26,36 % bedeutet.