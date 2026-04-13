JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Aussagen des Autobauers im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen seien etwas konstruktiver gewesen als von ihm gedacht, schrieb Philippe Houchois in einem Kommentar am Montag. Dies gelte vor allem für die Margen im Van-Geschäft./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 54,61EUR auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

