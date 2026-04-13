Nemetschek übernimmt HCSS und wird führender Bausoftware-Gigant
Mit einem strategischen Milliarden-Schachzug stärkt Nemetschek seine Position im nordamerikanischen Bausektor und setzt auf KI, Skalierung und starke Synergien mit HCSS.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek Group schließt verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von HCSS (Übernahme von Thoma Bravo); Abschluss erwartet im 2. Halbjahr 2026, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.
- HCSS ist ein führender Anbieter von Infrastruktur‑ und Tiefbausoftware in Nordamerika (gegründet 1986), bedient >4.000 Kunden, beschäftigt >550 Mitarbeitende und bietet eine End‑to‑End‑Plattform für Kalkulation, Projektmanagement, Arbeitssicherheit und Flottenmanagement.
- HCSS erzielte 2025 einen Umsatz von rund 215 Mio. USD, ein ARR‑Wachstum von ~21% und eine EBITDA‑Marge von etwa 40% (US‑GAAP, Standalone, bereinigt).
- Nach der Transaktion hält Nemetschek etwa 72% am Segment Build & Construct, Thoma Bravo rund 28% als Minderheitsgesellschafter; Nemetschek refinanziert HCSS‑Verbindlichkeiten, wodurch die Nettoverschuldung um rund 450 Mio. EUR steigt; das Segment bleibt integriert und voll konsolidiert.
- Strategischer Nutzen: Erweiterung des Build & Construct‑Portfolios, stärkere Präsenz in Nordamerika, erhebliche Synergie‑, Cross‑Selling‑ und Skalierungspotenziale sowie Vergrößerung des adressierbaren Marktes des Segments auf geschätzt ~12 Mrd. USD bis 2028.
- Technologische Hebel: Kombination der proprietären Lebenszyklusdaten von HCSS mit der KI‑Expertise der Nemetschek Group soll die vertikale KI‑Führungsposition stärken und die KI‑getriebene Transformation der Bauindustrie vorantreiben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Nemetschek ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.428,87PKT (+0,21 %).
+1,40 %
-8,34 %
-13,10 %
-35,70 %
-43,31 %
-8,16 %
+2,90 %
+295,71 %
+1.071,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte