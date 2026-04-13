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    Nemetschek kauft Heavy Construction Systems Specialists von Thoma Bravo

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek übernimmt US-Bausoftwareanbieter HCSS
    • Thoma Bravo übernimmt 28 Prozent am Build-Segment
    • HCSS-Refinanzierung treibt Nettoverschuldung um 450 Mio
    Nemetschek kauft Heavy Construction Systems Specialists von Thoma Bravo
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek übernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Dazu sei eine verbindliche Vereinbarung mit der in den USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo getroffen worden, teilte das MDax -Unternehmen am späten Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Übernahme könnte am Dienstag bekanntgegeben werden.

    Der führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor werde Teil des Build-Segments von Nemetschek, hieß es weiter. Im Rahmen der Transaktion übernehme Thoma Bravo 28 Prozent der Anteile an diesem Bereich. Die Aktionärsstruktur von Nemetschek ändere sich dadwurch nicht.

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    Im Zuge der Transaktion wird das Unternehmen sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung von Nemetschek um rund 450 Millionen Euro führen wird. Im abgelaufenen Jahr haben die Amerikaner den Angaben zufolge einen Umsatz von 215 Millionen US-Dollar bei einer Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 40 Prozent erzielt. Angaben zum Kaufpreis machte Nemetschek nicht. Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet das Unternehmen vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen im zweiten Halbjahr 2026./he/ajx

    Nemetschek

    +0,58 %
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    -35,70 %
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    +2,90 %
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    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 60,75 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -8,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 7,05 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -8,20 %/+39,34 % bedeutet.




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