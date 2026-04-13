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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Gewinne - Hoffnung auf US-Iran-Abkommen lebt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung nach Iran-Verhandlungen stützt US-Aktienmarkt
    • S&P 500 Dow und Nasdaq schließen mit starken Gewinnen
    • Trump ordnet Seeblockade der Straße von Hormus an
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Gewinne - Hoffnung auf US-Iran-Abkommen lebt
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den am Wochenende zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist am Montag wieder etwas Hoffnung aufgekeimt. Dies stützte den US-Aktienmarkt, der seine frühen Verluste abschüttelte und mit Zuwächsen den Handel beendete.

    Für den S&P 500 ging es um 1,02 Prozent auf 6.886,24 Zähler hinauf. Der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index machte seine seit Beginn des Irankriegs verbuchten Verluste damit wett. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag mit plus 0,63 Prozent auf 48.218,25 Punkte.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,06 Prozent auf 25.383,72 Punkte. Microsoft waren unter den "Magnificent 7" der stärkste Wert mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent.

    Nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump haben sich die Iraner nach den vorerst gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bei den USA gemeldet. "Sie wollen einen Deal machen", so Trump. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

    In Reaktion auf die erst einmal abgebrochenen Nahost-Gespräche hatte US-Präsident Trump zuvor eine Seeblockade der Straße von Hormus angekündigt, die seit diesem Montag in Kraft ist. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen, drohte Trump. Die Vereinigten Staaten wollen damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden.

    Kursverluste von 1,9 Prozent verzeichneten am Dow-Ende die Anteile von Goldman Sachs nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Die US-Investmentbank erzielte im ersten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung. Analysten bemängelten aber das schwache Abschneiden im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen.

    Die Ölpreise dämmten mit der neuen Iran-Hoffnung einen Teil ihrer Gewinne vom Wochenauftakt ein und notierten zuletzt wieder unter der 100-Dollar-Marke. Chevron gewannen 1,7 Prozent und profitierten dabei auch von Nachrichten zum Ausbau der Geschäftstätigkeit in Venezuela.

    Übernahmespekulationen bescherten den Aktien von Dell und HP Inc Kursgewinne von 6,7 beziehungsweise 5,3 Prozent. Wie die Website "SemiAccurate" berichtete, ist der KI-Chipgigant Nvidia auf der Suche nach einer Übernahme, womit Nvidia die PC-Landschaft neu formieren will. Nvidia beendeten den Handel mit plus 0,4 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 163,0 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,94 %/+106,39 % bedeutet.




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