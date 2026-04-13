Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 41,85 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,07 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,47 %/+19,42 % bedeutet.