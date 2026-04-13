ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
- Jefferies belässt Porsche auf Hold mit Kursziel 41€
- Analystentelefonkonferenz ohne Überraschungen
- Studie veröffentlicht am 13.04.2026 um 14:47
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der anstehenden Quartalszahlen habe keine Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 41,85 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +6,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,07 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,47 %/+19,42 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 41 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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ja, ja. Ganz bestimmt.
Opi, ich befürchte Deine Enkel werden stinkig sein. Dur versenkst aktuell das Erbe.