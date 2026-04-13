AKTIEN IM FOKUS 2
Dell und HP nachbörslich unter Druck - Nvidia dementiert
- Dell und HP verlieren jeweils knapp drei Prozent
- Nvidia dementiert Bericht über PC-Zukauf deutlich
- Bericht trieb Dell und HP im regulären Handel an
(neu: Nvidia weist Bericht zurück)
NEW YORK (dpa-AFX) - Abgekühlte Übernahmehoffnungen haben am Montag nach US-Börsenschluss die Aktien von Dell und HP Inc belastet. Beide Titel verloren zuletzt jeweils knapp drei Prozent. Zuvor hatte Nvidia einen Bericht der Website SemiAccurate dementiert. Diesem zufolge ist der KI-Chipgigant auf der Suche nach einem Zukauf, womit Nvidia die PC-Landschaft neu formieren wolle. Der Bericht sei falsch, teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss mit. Man befinde sich nicht in Diskussionen über den Kauf eines PC-Herstellers.
Im regulären Geschäft hatte der Bericht die Kurse von Dell und HP deutlich angetrieben. Aus dem Handel gingen die Aktie mit einem Aufschlag von 6,7 beziehungsweise 5,3 Prozent. Der Nvidia-Kurs reagierte hingegen sowohl auf den Bericht als auch auf das Dementi kaum./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 160,9 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +36,87 %/+86,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu HP - A142VP - US40434L1052
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Ich schaue manchmal einfach Aktien an, die vor ein paar Jahrzehnten "in" waren, von denen man aber schon lange nichts mehr gehört hat. Immerhin: HP ist weiterhin als PC-Hersteller in den Geschäften, aber die Aktie habe ich vollkommen aus den Augen verloren.