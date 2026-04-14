    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grimm kritisiert Entlastungspläne

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Politik verkennt die Situation"

    Grimm kritisiert Entlastungspläne - Politik verkennt die Situation
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise und Reiche-Beraterin Veronika Grimm kritisiert die Entlastungspläne der Bundesregierung für Autofahrer.

    "Wir sind in einer Energiekrise, in der substanzielle Mengen an Öl und Gas wegfallen dürften, da Produktionsanlagen zerstört wurden. Die Eskalation ist noch nicht vorbei. Es müsste daher alles daran gesetzt werden, Energie einzusparen. Stattdessen senkt man jetzt über eine Steuersenkung die Preise, sodass die Nachfrage nach fossiler Energie höher bleibt, als sie sein müsste", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Im Endeffekt hat man das Gefühl, dass die Politik die Situation komplett verkennt."

    Die Wirtschaftsweise mahnte: "Entlastung kann punktuell angebracht sein, aber doch nicht mit der Gießkanne. Menschen mit einem hohen Einkommen sollten in der Lage sein, die zusätzlichen Belastungen selbst zu tragen. Es wäre sinnvoll, zielgerichtet zu agieren. Schon deshalb, weil die Lage im Bundeshaushalt ja schon jetzt angespannt ist, trotz immenser Verschuldung in dieser Legislaturperiode."

    Grimm sieht bessere Alternativen. "Man hätte die Stromsteuer für alle senken können, das wäre eine ohnehin sinnvolle Maßnahme, die bisher unterblieben ist. Außerdem sollte man sich dringend mit den strukturellen Reformen befassen, die seit langem verschleppt werden. Das Land wird immer weiter abrutschen, wenn man sich nur hektisch um jede Krise kümmert, statt seine eigentlichen Hausaufgaben zu machen."



    Verfasst von Redaktion dts
    Grimm kritisiert Entlastungspläne "Politik verkennt die Situation" Die Wirtschaftsweise und Reiche-Beraterin Veronika Grimm kritisiert die Entlastungspläne der Bundesregierung für Autofahrer."Wir sind in einer Energiekrise, in der substanzielle Mengen an Öl und Gas wegfallen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     