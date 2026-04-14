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    Beatbot kündigt den Verkaufsstart des AquaSense X an

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    Der weltweit erste Poolroboter mit selbstreinigender Ladestation

    Pünktlich zur Eröffnung der Poolsaison kommt der Gewinner des iF DESIGN AWARD auf den Markt, der die manuelle Filterreinigung überflüssig macht und eine Reihe exklusiver Frühlingsangebote anführt

    BERLIN, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Pool-Robotik, läutet die Saison für die Pooleröffnung mit dem Verkaufsstart seines mit Spannung erwarteten AquaSense X-Ökosystems und exklusiven Rabatten auf sein gesamtes innovatives Sortiment ein. Der Beatbot AquaSense X vereint leistungsstarke autonome Reinigung mit integrierter Wartung nach dem Reinigungszyklus und vereinfacht so die Poolpflege, um einen nahtlosen Übergang von der Frühjahrseröffnung zur mühelosen Sommerpflege zu gewährleisten.

    „Das Beatbot AquaSense X-Ökosystem wurde entwickelt, um zeitaufwändige Reinigungsarbeiten durch Roboter endgültig zu eliminieren und echte Autonomie nach dem Prinzip ‚Einmal einstellen und vergessen' zu ermöglichen", sagte Jimmy Hu, VP bei Beatbot. „Durch die Kombination eines hochmodernen, KI-gesteuerten Poolreinigungsroboters mit unserer einzigartigen, selbstreinigenden Dockingstation setzen wir neue Maßstäbe in der modernen Poolpflege und ermöglichen so den ganzen Sommer über eine vollständig automatische Reinigung."

    AquaSense X

    Das AquaSense-X-Ökosystem: Mühelose Reinigung für kristallklares Wasser die ganze Saison über

    Der AquaSense X, der erstmals auf der CES 2026 vorgestellt wurde, ist für starke Verschmutzungen und Algenbewuchs im Winter ausgelegt.  

    • Intelligente Navigation: Dank Beatbot AI 2.0 und der Technologie HybridSense AI Vision erkennt der Roboter bis zu 40 Arten von Verschmutzungen, navigiert präzise durch komplexe mehrstufige Pools und sorgt für eine lückenlose Abdeckung aller Bereiche, um eine gleichbleibende Reinigungsleistung zu gewährleisten.  
    • 5-in-1-Reinigung: Das System reinigt Böden, Wände, Wasserlinien und die Wasseroberfläche und klärt das Wasser für ein makelloses Ergebnis und einen sicheren Wiedereintritt.  
    • Smart Home Integration: Bietet die branchenweit erste Integration von freihändiger Sprachsteuerung für Google Home, Alexa und Siri

    Die AstroRinse-Reinigungsstation

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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