Der weltweit erste Poolroboter mit selbstreinigender Ladestation

Pünktlich zur Eröffnung der Poolsaison kommt der Gewinner des iF DESIGN AWARD auf den Markt, der die manuelle Filterreinigung überflüssig macht und eine Reihe exklusiver Frühlingsangebote anführt

BERLIN, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Pool-Robotik, läutet die Saison für die Pooleröffnung mit dem Verkaufsstart seines mit Spannung erwarteten AquaSense X-Ökosystems und exklusiven Rabatten auf sein gesamtes innovatives Sortiment ein. Der Beatbot AquaSense X vereint leistungsstarke autonome Reinigung mit integrierter Wartung nach dem Reinigungszyklus und vereinfacht so die Poolpflege, um einen nahtlosen Übergang von der Frühjahrseröffnung zur mühelosen Sommerpflege zu gewährleisten.