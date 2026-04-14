"Top Pick" Siemens Energy, Drohnenfantasie bei Steyr Motors und Einstiegschance bei DRC Gold US-Präsident Trump hält die Weltbörsen weiter in Atem. Von der angekündigten Blockade der Straße von Hormus sollten Gold, Energie und Rüstung eigentlich profitieren. Doch gerade Gold und Rüstung tendieren wie in den ganzen vergangenen Wochen eher …



