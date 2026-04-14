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    IWF legt neue Prognose für Wachstum der Weltwirtschaft vor

    Für Sie zusammengefasst
    • IWF veröffentlicht Prognose zur Weltkonjunktur
    • IWF prognostiziert globales Wachstum 3,3 Prozent
    • Irankrieg und Hormusblockade drücken Rohstoffhandel
    IWF legt neue Prognose für Wachstum der Weltwirtschaft vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in der US-Hauptstadt Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. Für die Weltwirtschaft sieht es dabei nicht gut aus: Bereits vergangene Woche hatte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa eine Senkung angekündigt.

    So hätte die Organisation ohne Lieferunterbrechung etwa bei Öl und Gas ein stärkeres Wachstum vorhergesagt, sagte sie. "Doch nun beinhaltet selbst unser optimistischstes Szenario eine Wachstumskorrektur nach unten", hieß es. Georgiewa warnte zudem vor Inflationsrisiken. Der internationale Handel mit Rohstoffen sowie Düngemitteln steht infolge des Iran-Krieges und der Blockade der Straße von Hormus unter immensem Druck.

    Für das laufende Jahr rechnete die Organisation Stand Januar mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent. Deutschland sollte demnach um 1,1 Prozent zulegen, während für die gesamte Eurozone ein Plus von 1,3 Prozent prognostiziert wurde./ngu/DP/jha





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