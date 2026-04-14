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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 14. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensberichte und Hauptversammlungen tagsüber
    • BlackRock, JPMorgan, Johnson & Johnson Q1-Zahlen
    • IWF Bericht zur Finanzstabilität und Ölmarktbericht
    TAGESVORSCHAU - Termine am 14. April 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
    07:30 DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig) (15.00 Call) 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
    10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
    12:00 USA: Blackrock, Q1-Zahlen
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
    13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
    14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26
    14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
    14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
    14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
    15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
    18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz

    USA: Boeing, Auslieferungen 3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 3/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
    06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Großhandelspreise 3/26
    08:00 DEU: Insolvenzen 1/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    10:00 FRA: IEA, Ölmarkt Monatsbericht
    14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26
    16:15 USA: IWF veröffentlicht Bericht zur globalen Finanzstabilität

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

    17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

    CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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