Brandenburgs Ministerpräsident besucht Heideldruck-Standort zur Drohnenabwehr
- Heidelberg steigt in Drohnenabwehrgeschäft ein
- Gemeinschaftsunternehmen mit Ondas aus USA und Israel
- Standort Brandenburg soll Kompetenzzentrum für Abwehr
BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberg steigt in das Geschäft mit Drohnenabwehrsystemen zum Schutz kritischer Infrastruktur ein. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich am Nachmittag über das Vorhaben am Standort Brandenburg an der Havel informieren.
Es handelt sich um ein neues Gemeinschaftsunternehmen einer Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG mit dem US-amerikanisch-israelischen Technologie-Anbieter Ondas Autonomous Systems. Der Standort in Brandenburg an der Havel soll zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut werden, wie es vom Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen hieß.
Bei der Drohnenabwehr stehen unter anderem Flughäfen, Bundeswehr-Standorte und Energieversorger im Fokus. Nach Angaben der Bundesregierung haben Drohnensichtungen an wichtigen Einrichtungen in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zugenommen.
Zuletzt waren Drohnen in der Luft ein Sicherheitsrisiko etwa am Hauptstadtflughafen BER. Abwehrsysteme sollen unbemannte Fluggeräte, die unerlaubt etwa für Spionage- und Sabotagezwecke aufsteigen, unschädlich machen./mow/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 1,378 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 419,42 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,40 %/+45,19 % bedeutet.
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Seltsam, dass sich hier bei w:o niemand zu dem Bericht in FOCUS MONEY vom 11.2.26 äußert, Auszug: "HEIDELBERG zählt zu den Top 10 Unternehmen in Deutschland in puncto Kundenzufriedenheit und gehört damit zu den besten Anbietern im gesamten Maschinen- und Anlagenbau."
Die Schwäche im Auftragseingang ist natürlich das Kernthema dieses Quartals, vor allem im klassischen Druck- und Verpackungsgeschäft.
Was in den Zahlen noch keine Rolle spielt, ist das kürzlich kommunizierte MoU mit Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und ISR-Systeme. Sollte daraus mittelfristig eine operative Zusammenarbeit oder sogar eine Auftragnehmer-Rolle für Heidelberger Druck entstehen, wäre das strategisch und auch bewertungsseitig eine interessante Option außerhalb des zyklischen Kerngeschäfts.
Aktuell ist das klar Zukunftsmusik – aber eine Option, die der Markt bislang kaum einpreist.
https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_release/press_release_details/press_release_257088.jsp
https://www.investing.com/news/company-news/ondas-and-heidelberg-to-partner-on-defense-systems-for-europe-93CH-4412758
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG