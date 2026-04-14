EU einigt sich auf schärfere Regeln für Stahlimporte
- Zollfreie Einfuhr auf 18,3 Mio Tonnen jährlich
- Überschüssige Importe mit 50 Prozent Strafzoll
- Ungenutzte Kontingente quartalsweise übertragbar
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Schutz der europäischen Stahlindustrie verschärft die EU ihre Einfuhrregeln. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zu Dienstag darauf, dass deutlich weniger Stahl als bisher zollfrei in die EU importiert werden darf. Künftig ist die zollfreie Einfuhrmenge demnach auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Das sind etwa 47 Prozent weniger als bisher. Weitere Importe sollen laut Mitteilung der EU-Staaten dann mit einem Strafzoll von 50 Prozent belegt werden, doppelt so viel wie bisher.
Besonders aus China, Indien und der Türkei exportierter günstiger Stahl macht den europäischen Herstellern zu schaffen. Die neuen Regeln schützten den europäischen Markt vor globaler Überproduktion, heißt es in der Mitteilung. Dafür lege die Vereinbarung auch fest, welcher Anteil des zollfreien Stahlkontingents welchem Drittstaat zugutekommt.
Gleichzeitig solle Flexibilität gewahrt werden. So sollen etwa nicht ausgeschöpfte Einfuhrkontingente von einem Quartal auf das nächste übertragen werden können. Die bisherige Verordnung zu den Einfuhrgesetzen läuft am 30. Juni aus. Damit die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen die Mitgliedstaaten und die Parlamentarier noch formell zustimmen. Das gilt jedoch als Formsache./tre/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 47,32 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,29 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +17,72 %/+5,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
so verkehrt war deine entscheidung im nachhinein nicht. aber genauer betrachtet, auch nicht ideal. kurs lief noch auf 12 €, um dann doch abzusacken. wie immer das timing. wie hat sich dein etf entwickelt. wiedereinstieg bei tka angedacht oder nicht.
es ist schon eine Farce, was die linke SPD mit der gefälligen und gegensätzigen rechten Koalitionspartei CDU da anstellt und sich wie in der Ampel gelähmt im Weg stehen
1. Kaufen wenn die Kanonen donnern!
2.Sunil Jagwani hat laut der am 9. März 2026 veröffentlichten Korrektur einer früheren Meldung 0,00 Prozent echte Stimmrechte aus Aktien und 9,13 Prozent über Instrumente. Die Schwelle wurde am 25. Februar 2026 erreicht. Die Position besteht aus zwei cash-settled Equity Swaps über 1.590.000 und 12.740.000 Stimmrechte sowie zwei physically settled Put-Optionen über 25.500.000 und 17.000.000 Stimmrechte. Insgesamt also 56.830.000 Stimmrechte-Äquivalente bezogen auf 622.531.741 Gesamtstimmrechte.
Die gemeldete thyssenkrupp-Position von Sunil Jagwani ist nach Struktur und Regulierungslogik bullish.
Nicht, weil er schon 9,13 Prozent echte Aktien hält.
...und wenn die Inder nicht wollen - die Flacks Group ist lt. Reuters "Flacks Group 'ready to bid' for Thyssenkrupp steel business if current sale talks fail