Wachstumsschub durch Expansion
Decathlon meldet mehr Umsatz
- Decathlon baut Filialnetz in Deutschland kräftig aus
- Umsatz 1,27 Milliarden Euro mit Wachstum 8,8 Prozent
- 67 Mio Investitionen für Ausbau auf 150 Geschäfte
PLOCHINGEN (dpa-AFX) - Der Sportartikelhändler Decathlon baut sein Filialnetz in Deutschland kräftig aus - und beschleunigt so auch sein Wachstum. In einem herausfordernden Marktumfeld habe man den Gesamtumsatz auf gut 1,27 Milliarden Euro steigern können, teilte das Unternehmen in Plochingen bei Stuttgart mit. Dies entspricht demnach einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2024 war das Unternehmen um 2,1 Prozent gewachsen.
Besonders gut sei es in den Segmenten Rad- und Laufsport gelaufen. Rund 74 Prozent des Umsatzes wurden den Angaben nach in den Filialen erwirtschaftet. Beim Gewinn mussten die Franzosen angesichts der hohen Investitionssummen für die Expansion weiter Abstriche machen: Das operative Ergebnis (Ebit) stieg zwar um gut 2,9 Prozent auf 28,1 Millionen Euro. 2023 hatten Decathlon aber noch einen Gewinn von mehr als 38 Millionen Euro ausgewiesen. Zum Netto-Ergebnis machte die Handelskette keine Angaben.
Der Finanzchef von Decathlon Deutschland, Luca Guanella, teilte mit: "Unser Ergebnis reflektiert unsere konsequente Entscheidung, gezielt in unseren Ausbau des Filialnetzes, die Modernisierung bestehender Standorte und die Weiterentwicklung unserer Organisation zu investieren." Mit Investitionen von rund 67 Millionen Euro habe man 2025 die Grundlage geschaffen, um das Ziel von 150 Geschäften bis Ende 2027 strukturiert umzusetzen.
Rund 25 neue Geschäfte im laufenden Jahr
Decathlon hatte die Expansionspläne vor rund eineinhalb Jahren angekündigt. 2025 eröffnete die Kette 18 neue Läden in Deutschland - unter anderem in München, Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Außerdem wurde rund ein Drittel aller bestehenden Filialen modernisiert. Die Zahl der Standorte lag Ende 2025 bei 105. Im laufenden Jahr sind etwa 25 weitere Eröffnungen geplant, wie zum Beispiel in Oberhausen, Saarbrücken, Leverkusen und Trier.
Decathlon will mit dem Schritt näher an seine Kundinnen und Kunden rücken. Zuvor hatte das Unternehmen vor allem Läden, die auf großen Verkaufsflächen eine breite Produktpalette anbieten. Diese liegen nach wie vor meist außerhalb der Stadtzentren. Nun entstehend zunehmend auch kleinere Geschäfte in Einkaufszentren und Fußgängerzonen. Diese können sich auf eine Sportart spezialisieren und an die Bedürfnisse vor Ort anpassen.
Decathlon will Marktanteile ergattern
Der Sportfachmarkt in Deutschland ist Milliarden schwer - und hart umkämpft. Die Branche profitiert nach wie vor von einem Trend zu Gesundheit und Sport. Platzhirsch ist Intersport, gefolgt von Sport 2000. Die Zusammenschlüsse von selbstständigen Sportfachhändlern eröffnen ebenfalls neue Geschäfte. Das ist auch deshalb möglich, weil es Marktlücken gibt - unter anderem durch den Wegfall von Modegeschäften und Warenhäusern mit Sportsortimenten.
Durch die Expansion will Decathlon den beiden Händlerverbünden Marktanteile abluchsen. Ende 2025 arbeiteten bei der Kette in Deutschland ungefähr 6.000 Menschen. Bis Ende 2027 sollen durch die Expansion rund 1.000 weitere Stellen geschaffen werden./jwe/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 24,38 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,75 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,75 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +16,38 %/+85,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gemäß Citi hat die Aktie ein enormes Potenzial, erkenne ebenfalls inzwischen eine Unterbewertung, das Papier hat sich fast halbiert, obwohl man weiterhin solide Umsätze und Gewinne erzielt, auch wenn die Margen etwas sinken, der Sektor ist allgemein seit Monaten wenig gefragt.
Die Citigroup (Citi) hat Anfang April 2026 das Kursziel für Adidas drastisch von 232 auf 277 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Trotz eines enttäuschenden Ausblicks für 2026 sieht die Analystin Monique Pollard nach dem Kursrückgang wieder ein hohes Erholungspotenzial, gestützt durch starke Wachstumschancen, besonders im Laufschuhbereich
dpa-AFX | 10.04.2026, 08:15:36
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag dürfte es am europäischen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.887 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt leicht zulegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden. "Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin. Mit Blick auf die Einzelwerte tat sich vorbörslich wenig. Adidas legten auf Tradegate zu. Die US-Bank Citigroup hält eine Verdoppelung des Aktienkurses des Sportartikel-Konzerns auf Sicht von zwölf Monaten für möglich./bek/jha/..."
..."Kurzüberblick
Die adidas-Aktie bekommt Anfang April 2026 erneut Unterstützung: Citi hat das Kursziel für die adidas-Aktie von 232 auf 277 Euro angehoben und hält die Aktie auf Buy-Niveau. Damit rückt das Papier trotz jüngst enttäuschendem Ausblick für 2026 wieder stärker in den Fokus.
Hintergrund ist, dass der Kurs nach der schwächeren Prognose spürbar nachgegeben hat, während gleichzeitig der Gewinn pro Aktie (Bilanzgewinn je Aktie) offenbar gestützt wird. Für die Marktteilnehmer heißt das: Die Bewertung ist im Vergleich zu früheren Niveaus wieder attraktiver geworden – und charttechnisch zeigt adidas seit Ende März erste Stabilisierungstendenzen.
Marktanalyse & Details
Analysten-Update: Kursziel rauf, Buy bleibt
Citi setzt auf eine Neubewertung der Chancen von adidas: Die Anhebung des Kursziels signalisiert, dass die Bank von einer besseren Entwicklung als zuvor ausgeht – typischerweise durch eine Mischung aus robusteren Ergebniserwartungen, verbesserten Margentrends oder einer Aussicht, dass das 2026er-Profil weniger belastend ausfällt als vom Markt zunächst befürchtet.
Bewertung im Fokus: Warum ein niedrigeres KGV plötzlich wieder zählt
Nach dem enttäuschenden Ausblick 2026 fiel der Kurs deutlich. Gleichzeitig stieg (laut den Marktbeobachtungen im Umfeld der Nachrichten) der Bilanzgewinn pro Aktie. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder deutlich günstiger erscheint.
- Impuls für risikofreudige Anleger: Steigende Ergebnisgröße bei gleichzeitig gefallener Kursnotierung kann Bewertungsdruck von der Aktie nehmen.
- Aber: Ein günstigeres KGV ersetzt keine Bestätigung durch die Unternehmenskennzahlen – entscheidend bleibt, ob adidas den Ausblick 2026 konkret stabilisieren kann.
Charttechnik & Timing: Stabilisierung nach dem Rücksetzer
Technisch ist die Lage ambivalent: Die vorherige Abwärtstendenz bleibt grundsätzlich intakt, doch bei etwa dem 78,6%-Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung setzte Anfang April ein Stabilisierungsschritt ein. Ab dem 23. März wird damit ein Versuch erkennbar, den Rückgang zu verlangsamen.
- Signalcharakter: Solche Zonen wirken häufig als Bereich für erste Gegenbewegungen – besonders, wenn fundamental die Bewertung wieder attraktiver wird.
- Risiko: Ohne nachhaltige Anschlusskäufe kann es bei einem Rückschlag schnell wieder in die Abwärtsstruktur gehen.
Analysten-Einordnung: Die Kombination aus einem erhöhten Kursziel bei gleichzeitig günstigerer Bewertung deutet darauf hin, dass die Marktmeinung zwischenzeitlich zu stark auf den negativen 2026er-Ausblick fixiert war. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung vor allem: Ein Einstieg wird plausibler, wenn sich die Erwartungen an Ergebnis und Margen in den nächsten Berichtsperioden tatsächlich bestätigen. Ohne diese Bestätigung bleibt die Aussagekraft des technischen Stabilisierungssignals jedoch begrenzt.
Fazit & Ausblick
Kurzfristig kann adidas von dem Analysten-Rückenwind und der verbesserten Bewertungslogik profitieren – entscheidend ist aber, ob die Stabilisierung auch in den Zahlen sichtbar wird. In den kommenden Quartalsberichten sollten Anleger besonders auf aktualisierte 2026er-Leitplanken, Margentrends sowie die Entwicklung des Gewinns je Aktie achten.
Ausblick: Die nächsten adidas-Quartalszahlen und eventuelle Updates zum Jahresausblick sind der wahrscheinlichste Katalysator, um zu klären, ob aus der Stabilisierung eine belastbare Trendwende wird"...
..."Zündet jetzt die nächste Mega-Rallye bei Mode-Aktien?
Bei dem GLP-1-Boom schaut die Börse meist auf Eli Lilly, Novo Nordisk oder Lebensmittelkonzerne. Doch der nächste Überraschungsgewinner könnten Mode-Aktien sein.
Denn wer mit Wegovy, Ozempic & Co. deutlich abnimmt, braucht oft neue Hosen, Shirts und Jacken. Laut CNBC könnte sich daraus für Modehändler ein neuer Umsatztreiber entwickeln. Marktforscher von Circana beobachten bereits erste Verschiebungen bei den Größen und dem Sortimentsmix. Besonders bei BHs verlieren große Größen Marktanteile, während kleinere Größen gewinnen.
Noch spannender ist folgende Dimension: Bernstein rechnet damit, dass GLP-1-Nutzer:innen in den USA in diesem Jahr 150 Millionen bis 700 Millionen zusätzliche Kleidungsstücke kaufen könnten. Das entspräche einem Plus von rund einem bis vier Prozent beim jährlichen Absatzvolumen. Beim Umsatz wäre sogar ein Zusatzschub von bis zu 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr möglich.
Die Basis dafür wächst rasant. Laut der Kaiser Family Foundation (KFF) nimmt bereits etwa jeder achte Erwachsene in den USA ein GLP-1-Medikament. Bernstein beziffert die Verbreitung inzwischen auf 16 Prozent der US-Konsumenten, nachdem sie ein Jahr zuvor bei 11 Prozent lag. JPMorgan erwartet bis 2030 mehr als 30 Millionen Behandlungen in den USA.
Wer könnte profitieren? Laut Bernstein vor allem Off-Price-Händler wie TJX mit T.J. Maxx und Marshalls sowie große Ketten wie Walmart und Target. Denn während ihrer Abnehmphase wechseln viele Käufer mehrfach die Größe und dürften eher preisbewusst einkaufen. Chancen sehen die Analysten auch bei Sportmode-Aktien wie Nike, Adidas und Lululemon, denn wer Gewicht verliert, wird oft aktiver und braucht flexible, dehnbare Kleidung.
Auch Spezialisten wie Stitch Fix wittern Morgenluft. So meldet der Konzern, dass die Zahl der Kundenanfragen, die auf Gewichtsverlust hindeuten, binnen zwei Jahren auf das Dreifache gestiegen ist, zuletzt sogar um 75 Prozent im Jahresvergleich. Auch der Modedesigner Tapestry könnte profitieren.
Klar ist aber auch: Nicht jeder Händler gewinnt automatisch. Einige Kunden kaufen zunächst nur Übergangsteile oder warten mit dem großen Shopping-Update bis zum Erreichen ihres Zielgewichts. Trotzdem wird aus dem Pharma-Hype plötzlich ein Börsenthema für Modeaktien.