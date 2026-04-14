Decathlon meldet mehr Umsatz

..."Aktien Frankfurt Ausblick: Stabile Kurse bei wenig bewegten Ölpreisen

dpa-AFX | 10.04.2026, 08:15:36

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag dürfte es am europäischen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.887 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt leicht zulegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden. "Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin. Mit Blick auf die Einzelwerte tat sich vorbörslich wenig. Adidas legten auf Tradegate zu. Die US-Bank Citigroup hält eine Verdoppelung des Aktienkurses des Sportartikel-Konzerns auf Sicht von zwölf Monaten für möglich ./bek/jha/..."





..."Kurzüberblick

Die adidas-Aktie bekommt Anfang April 2026 erneut Unterstützung: Citi hat das Kursziel für die adidas-Aktie von 232 auf 277 Euro angehoben und hält die Aktie auf Buy-Niveau. Damit rückt das Papier trotz jüngst enttäuschendem Ausblick für 2026 wieder stärker in den Fokus.

Hintergrund ist, dass der Kurs nach der schwächeren Prognose spürbar nachgegeben hat, während gleichzeitig der Gewinn pro Aktie (Bilanzgewinn je Aktie) offenbar gestützt wird. Für die Marktteilnehmer heißt das: Die Bewertung ist im Vergleich zu früheren Niveaus wieder attraktiver geworden – und charttechnisch zeigt adidas seit Ende März erste Stabilisierungstendenzen.

Marktanalyse & Details

Analysten-Update: Kursziel rauf, Buy bleibt

Citi setzt auf eine Neubewertung der Chancen von adidas: Die Anhebung des Kursziels signalisiert, dass die Bank von einer besseren Entwicklung als zuvor ausgeht – typischerweise durch eine Mischung aus robusteren Ergebniserwartungen, verbesserten Margentrends oder einer Aussicht, dass das 2026er-Profil weniger belastend ausfällt als vom Markt zunächst befürchtet.

Bewertung im Fokus: Warum ein niedrigeres KGV plötzlich wieder zählt

Nach dem enttäuschenden Ausblick 2026 fiel der Kurs deutlich. Gleichzeitig stieg (laut den Marktbeobachtungen im Umfeld der Nachrichten) der Bilanzgewinn pro Aktie. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder deutlich günstiger erscheint.

Impuls für risikofreudige Anleger: Steigende Ergebnisgröße bei gleichzeitig gefallener Kursnotierung kann Bewertungsdruck von der Aktie nehmen. Aber: Ein günstigeres KGV ersetzt keine Bestätigung durch die Unternehmenskennzahlen – entscheidend bleibt, ob adidas den Ausblick 2026 konkret stabilisieren kann.

Charttechnik & Timing: Stabilisierung nach dem Rücksetzer

Technisch ist die Lage ambivalent: Die vorherige Abwärtstendenz bleibt grundsätzlich intakt, doch bei etwa dem 78,6%-Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung setzte Anfang April ein Stabilisierungsschritt ein. Ab dem 23. März wird damit ein Versuch erkennbar, den Rückgang zu verlangsamen.

Signalcharakter: Solche Zonen wirken häufig als Bereich für erste Gegenbewegungen – besonders, wenn fundamental die Bewertung wieder attraktiver wird. Risiko: Ohne nachhaltige Anschlusskäufe kann es bei einem Rückschlag schnell wieder in die Abwärtsstruktur gehen.

Analysten-Einordnung: Die Kombination aus einem erhöhten Kursziel bei gleichzeitig günstigerer Bewertung deutet darauf hin, dass die Marktmeinung zwischenzeitlich zu stark auf den negativen 2026er-Ausblick fixiert war. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung vor allem: Ein Einstieg wird plausibler, wenn sich die Erwartungen an Ergebnis und Margen in den nächsten Berichtsperioden tatsächlich bestätigen. Ohne diese Bestätigung bleibt die Aussagekraft des technischen Stabilisierungssignals jedoch begrenzt.

Fazit & Ausblick

Kurzfristig kann adidas von dem Analysten-Rückenwind und der verbesserten Bewertungslogik profitieren – entscheidend ist aber, ob die Stabilisierung auch in den Zahlen sichtbar wird. In den kommenden Quartalsberichten sollten Anleger besonders auf aktualisierte 2026er-Leitplanken, Margentrends sowie die Entwicklung des Gewinns je Aktie achten.

Ausblick: Die nächsten adidas-Quartalszahlen und eventuelle Updates zum Jahresausblick sind der wahrscheinlichste Katalysator, um zu klären, ob aus der Stabilisierung eine belastbare Trendwende wird "...









... "Zündet jetzt die nächste Mega-Rallye bei Mode-Aktien?

Vom GLP-1-Boom profitieren nicht nur Pharma-Aktien: Millionen US-Verbraucher schrumpfen aus ihren Größen heraus. Jetzt könnte ausgerechnet der Modehandel den nächsten Schub bekommen. Die Hintergründe.

Bei dem GLP-1-Boom schaut die Börse meist auf Eli Lilly, Novo Nordisk oder Lebensmittelkonzerne. Doch der nächste Überraschungsgewinner könnten Mode-Aktien sein.

Denn wer mit Wegovy, Ozempic & Co. deutlich abnimmt, braucht oft neue Hosen, Shirts und Jacken. Laut CNBC könnte sich daraus für Modehändler ein neuer Umsatztreiber entwickeln. Marktforscher von Circana beobachten bereits erste Verschiebungen bei den Größen und dem Sortimentsmix. Besonders bei BHs verlieren große Größen Marktanteile, während kleinere Größen gewinnen.

Noch spannender ist folgende Dimension: Bernstein rechnet damit, dass GLP-1-Nutzer:innen in den USA in diesem Jahr 150 Millionen bis 700 Millionen zusätzliche Kleidungsstücke kaufen könnten. Das entspräche einem Plus von rund einem bis vier Prozent beim jährlichen Absatzvolumen. Beim Umsatz wäre sogar ein Zusatzschub von bis zu 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr möglich.

Die Basis dafür wächst rasant. Laut der Kaiser Family Foundation (KFF) nimmt bereits etwa jeder achte Erwachsene in den USA ein GLP-1-Medikament. Bernstein beziffert die Verbreitung inzwischen auf 16 Prozent der US-Konsumenten, nachdem sie ein Jahr zuvor bei 11 Prozent lag. JPMorgan erwartet bis 2030 mehr als 30 Millionen Behandlungen in den USA.

Wer könnte profitieren? Laut Bernstein vor allem Off-Price-Händler wie TJX mit T.J. Maxx und Marshalls sowie große Ketten wie Walmart und Target. Denn während ihrer Abnehmphase wechseln viele Käufer mehrfach die Größe und dürften eher preisbewusst einkaufen. Chancen sehen die Analysten auch bei Sportmode-Aktien wie Nike, Adidas und Lululemon, denn wer Gewicht verliert, wird oft aktiver und braucht flexible, dehnbare Kleidung.

Auch Spezialisten wie Stitch Fix wittern Morgenluft. So meldet der Konzern, dass die Zahl der Kundenanfragen, die auf Gewichtsverlust hindeuten, binnen zwei Jahren auf das Dreifache gestiegen ist, zuletzt sogar um 75 Prozent im Jahresvergleich. Auch der Modedesigner Tapestry könnte profitieren.

Klar ist aber auch: Nicht jeder Händler gewinnt automatisch. Einige Kunden kaufen zunächst nur Übergangsteile oder warten mit dem großen Shopping-Update bis zum Erreichen ihres Zielgewichts. Trotzdem wird aus dem Pharma-Hype plötzlich ein Börsenthema für Modeaktien.



