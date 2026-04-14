Irans Präsident wirft USA mangelnden politischen Willen vor

Was immer noch nicht so richtig auf dem Öl-Radar in den Medien ist ist das die Ukraine die russischen Ölhäfen fleißig in die Luft jagt. Die Luftabwehr der Russen ist anscheinend total überfordert, und die Exportkapazität sinkt andauernd.





Das Öl dort geht zwar wohl direkt nach Indien und China, aber es fehlt auch auf dem Markt und die Empfänger werden anderswo alles leer kaufen. In der jetzigen Situation wird man 1-3 Millionen barrel / Tag weniger wohl auch merken.



