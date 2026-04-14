Irans Präsident wirft USA mangelnden politischen Willen vor
- Peseschkian macht die USA für Scheitern verantwortlich
- Übertriebene Forderungen und fehlender Wille der USA
- Islamabad-Gespräche endeten ohne greifbares Ergebnis
TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat erneut die US-Seite für das Scheitern der Friedensgespräche zwischen den beiden Kriegsparteien in Islamabad verantwortlich gemacht. Übertriebene Forderungen und der "mangelnde politische Wille hochrangiger US-Beamter" hätten eine Einigung verhindert, sagte Peseschkian laut einem Bericht des staatlichen englischsprachigen Senders PressTV in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die USA und der Iran hatten am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche unter Vermittlung Pakistans geführt. Die Friedensgespräche waren ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen./gma/DP/zb
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