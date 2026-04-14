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    Flugzeugkabinen-Messe Aircraft Interiors Expo beginnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aircraft Interiors Expo beginnt in Hamburg
    • Hamburg drittgrößter Standort ziviler Luftfahrt
    • Lufthansa Technik präsentiert Kabinenkonzept Bow
    Flugzeugkabinen-Messe Aircraft Interiors Expo beginnt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - In Hamburg beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) die Fachmesse Aircraft Interiors Expo, auf der Aussteller unter anderem Flugzeugkabinen präsentieren. Außerdem bieten Hersteller auf der Schau Geschäftskunden Komponenten von Kabinen wie Sitze, Wasserhähne und Fenster sowie Bauteile an, wie auf der Website der Exposition nachzulesen ist.

    Die Veranstalter bezeichnen die Messe als die weltweit wichtigste für Kabinentechnologie, wie es in einer Mitteilung heißt. Laut Website werden mehr als 450 Aussteller, 190 Airlines und 13.000 Besucher erwartet.

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    Die Messe, die erstmals 2000 im französischen Cannes veranstaltet worden ist, wird bis Donnerstag ausgetragen. Veranstaltungsort sind die Messehallen.

    Laut dem Standortmarketingverein Hamburg Aviation ist Hamburg der drittgrößte Standort der zivilen Luftfahrt weltweit. Mehr als 300 Unternehmen und Einrichtungen des Sektors sind demnach in der Stadt angesiedelt.

    So hat der europäische Flugzeughersteller Airbus in Hamburg einen wichtigen Produktionsstandort. Zudem ist die Stadt Hauptsitz der international tätigen Lufthansa-Wartungstochter Lufthansa Technik.

    Lufthansa Technik kündigte an, ein neues Kabinenkonzept namens "The Bow" vorstellen zu wollen, das in Zusammenarbeit mit einer BMW-Tochterfirma entstanden sei./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 222,1 auf NYSE (14. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,28 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -22,48 %/+16,28 % bedeutet.




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