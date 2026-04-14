Tarifeinigung im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN (dpa-AFX) - 38-Stunden-Woche und eine höhere Jahressonderzahlung: Unter anderem darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) für die 2.800 Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern geeinigt. Die fünfte Verhandlungsrunde sei mit einer Einigung beendet worden, teilten Verdi und der KAV am Abend mit.

Demnach wird für die Beschäftigten im Rahmen der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029 die Wochenarbeitszeit von derzeit 39 auf 38 Stunden reduziert. Die Vergütungen erhöhen sich in Jahren den 2028 und 2029 um jeweils 2,5 Prozent, mindestens jedoch um 100 Euro. Zudem steigt die Jahressonderzahlung im nächsten Jahr auf 92,5 Prozent. Sie lag bisher bei 85 Prozent. Die Beschäftigten erhalten im August die von der schwarz-roten Koalition geplante sogenannte Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro.