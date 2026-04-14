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    Investorentag: Wachstumsfelder, Tech-Strategie & Rendite im Blick

    Sensirion setzt neue Maßstäbe in der präzisen Gasmessung und erschließt dynamische Wachstumsfelder – von Medizintechnik bis Industrie – mit klaren Rendite- und Margenzielen.

    Investorentag: Wachstumsfelder, Tech-Strategie & Rendite im Blick
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Sensirion positioniert sich als weltweit führender Sensorhersteller mit Fokus auf präzise Gasmessung und Smart Gas Sensing
    • Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Wachstumsfelder: Leckagedetektion, medizinische Sensorlösungen und industrielle Gasanalytik
    • Im Rahmen des Investorentags werden vier strategische Wachstumsbereiche in Medizintechnik, HLK, Automobilindustrie und Connected Solutions vorgestellt
    • Sensirion kommuniziert erstmals einen durchschnittlichen Return on Invested Capital (ROIC) von rund 17% seit dem Börsengang, was die nachhaltige Wertschöpfung unterstreicht
    • Die mittelfristige Umsatz- und Margit-Guidance sieht ein jährliches Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich vor
    • Das Unternehmen plant, in den nächsten Jahren mehr als zehn strategische Wachstumsbereiche zu adressieren, die alle vier Endmärkte abdecken

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sensirion Holding ist am 25.05.2026.


    Sensirion Holding

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    ISIN:CH0406705126WKN:A2JGBW





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