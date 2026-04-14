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    Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren!

    Trotz rückläufigem Quartalsumsatz blickt Comet optimistisch nach vorn: Ein starker Auftragseingang und ein hohes Book-to-bill-Verhältnis signalisieren Rückenwind im Halbleiterzyklus.

    Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Comet verzeichnet im Q1/26 einen Nettoumsatz von CHF 106,3 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bedeutet (CHF 111,2 Mio.)
    • Der Auftragseingang im Q1/26 beträgt CHF 144,9 Mio., deutlich höher als im Vorjahr (CHF 118,5 Mio.)
    • Das Book-to-bill-Verhältnis liegt bei 1,4, was auf eine starke Nachfrage und einen Aufschwung im Halbleiterzyklus hindeutet
    • Trotz Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft bleibt die Halbleiterindustrie widerstandsfähig und zeigt Wachstum, insbesondere in den Segmenten mit aufkommendem Zyklus
    • Für 2026 prognostiziert Comet einen deutlichen Anstieg des Nettoumsatzes und der bereinigten EBITDA-Marge im Vergleich zu 2025, wobei der Zyklusbeginn noch unsicher ist
    • Comet ist gut positioniert, um von den Chancen des Halbleiterzyklus zu profitieren, und plant, die Umsätze im weiteren Jahresverlauf zu steigern, trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 31.07.2026.


    Comet Holding

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    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP





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