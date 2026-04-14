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    WDH/Supertaifun 'Sinlaku'

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    Touristen sitzen im Westpazifik fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Supertaifun Sinlaku verursacht Stromausfälle
    • Flugverkehr eingestellt rund 400 Touristen betroffen
    • Höchste Warnstufe, Wind bis etwa 250 km/h erwartet
    WDH/Supertaifun 'Sinlaku' - Touristen sitzen im Westpazifik fest
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    (Im 2. Absatz wurde bei «Washington Post» ein fehlender Buchstabe ergänzt.)

    SAIPAN (dpa-AFX) - Ausläufer des herannahenden Supertaifuns "Sinlaku" haben auf Inseln im Westpazifik bereits für erste Schäden gesorgt. Die Nördlichen Marianen seien schon vor dem Eintreffen des Tropensturms von einem flächendeckenden Stromausfall betroffen, sagte Clement Bermudes vom örtlichen Katastrophenschutz vor Journalisten. Auch haben heftige Winde schon Bäume entwurzelt.

    Das abgelegene US-Außengebiet liegt im westlichen Pazifik nordöstlich der Philippinen und gehört politisch zu den Vereinigten Staaten. Die Behörden riefen die Bevölkerung nach Angaben der Zeitung "Marianas Variety News" noch einmal eindringlich auf, Schutz zu suchen. Die Zeitung "Washington Post" bezeichnete "Sinlaku" als "Ungetüm" und "stärksten Sturm auf dem Planeten seit Hurrikan Melissa im Oktober Jamaika traf".

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    Airlines stellen Flugverkehr ein

    Derweil sitzen nach Angaben des lokalen Fremdenverkehrsamtes etwa 400 Touristen auf den Nördlichen Marianen fest. Grund: Alle internationalen Airlines, die die Region anfliegen, haben wegen "Sinlaku" den Flugverkehr eingestellt, darunter United Airlines und Philippine Airlines. Die Inseln Saipan, Tinian und Rota sind vor allem bei Urlaubern aus Asien wegen ihrer traumhaften Strände beliebt.

    Gouverneur David Apatang mahnte: "Das ist kein Sturm, den wir uns leisten können, auf die leichte Schulter zu nehmen." Die Menschen sollten in ihren Häusern oder Notunterkünften bleiben und unbedingt die Straßen meiden. Der Nationale Wetterdienst forderte die Bevölkerung auf, nicht nach draußen zu gehen, "da umherfliegende Trümmerteile leicht schwere Verletzungen verursachen können".

    Höchste Alarmstufe

    Zuletzt sei eine anhaltende Windstärke von etwa 250 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Meteorologen erwarten, dass der Supertaifun als Sturm der höchsten Kategorien 4 oder 5 über das Gebiet ziehen wird.

    Bereits am Montag hatten die Behörden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Auch das weiter südlich gelegene US-Territorium Guam bereitet sich auf mögliche Auswirkungen des Sturms vor./cfn/DP/zb

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    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 95,20 auf Nasdaq (14. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Airlines Holdings Aktie um +5,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Airlines Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,52 Mrd..






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