Cicor gewinnt im Q1 Neukunden – Umsatzwachstum 2026 erwartet!
Cicor startet dynamisch ins Jahr 2026: starkes Umsatzplus, volle Auftragsbücher und neue Großkunden legen das Fundament für weiteres profitables Wachstum.
Foto: Cicor Management AG
- Q1 2026: Nettoumsatz CHF 160,7 Mio (+22,6% J/J), Auftragseingang CHF 196,4 Mio, Book-to-Bill 1,22.
- Wachstum nach Treibern: akquisitionsbedingt +33,4%, organisch −6%, negative Währungseffekte −4,8% (Aufwertung CHF).
- Wichtige Neukunden im Bereich Luft-/Raumfahrt & Verteidigung (u. a. Kongsberg) gewonnen; Cicor France schloss eine langfristige Partnerschaft im Eisenbahninfrastruktur‑Markt ab.
- Erste Aufträge dieser Neukunden werden 2026 erwartet; ab 2027 jährliche Umsatzbeiträge voraussichtlich über CHF 20 Mio.
- Erwartung, dass das organische Wachstum 2026 zurückkehrt und sich schrittweise aufbaut (Hauptbeitrag in H2) unterstützt durch Kundenabrufe, entspanntere Komponentenverfügbarkeit und Integration von 2025‑Akquisitionen.
- Prognose bestätigt: Gruppenumsatz 2026 zwischen CHF 700–750 Mio, bereinigtes EBITDA CHF 70–80 Mio; weiterhin aktive M&A‑Pipeline (Vorbehalt: keine gravierenden geopolitischen Effekte).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 23.07.2026.
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