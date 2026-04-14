Gewinne zu - Hoffnung auf Fortsetzung der Iran/US-Gespräche

(Im zweiten Absatz wurde ein ausgefallenes Wort ergänzt. Zudem wurde die Überschrift angepasst.)

SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien haben nach Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche mit Kursanstiegen zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg bis zwei Stunden vor Handelsende um 2,5 Prozent, der südkoreanische Kospi lag 3,5 Prozent im Plus.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der dortige Leitindex Hang Seng dagegen nur um rund ein halbes Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, kletterte um knapp ein Prozent nach oben. Der australische S&P ASX 200 gewann bis zu Mittag etwas mehr als ein halbes Prozent.