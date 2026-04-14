BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 64,02EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,00 € , was eine Steigerung von +12,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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