BARCLAYS stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 64,02EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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